A Rápido Araguaia, concessionária do transporte público de Goiânia e da região metropolitana, está com 37 vagas de emprego abertas e salários de até R$ 2,8 mil. As oportunidades são para motorista, lanterneiro, analista de suporte técnico, jovem aprendiz, e auxiliares de borracharia, escritório e planejamento. Parte das vagas é destinada a Pessoas com Deficiência (PCD).
Os candidatos selecionados irão atuar em uma das três garagens da empresa em Goiânia, localizadas nos setores Jardim Presidente, Jardim Santo Antônio e Chácara Mansões Rosa.
A contratação é imediata após o processo seletivo. Os interessados podem enviar currículo ou tirar dúvidas pelo WhatsApp (62) 98523-0289. A carga horária de trabalho varia conforme o cargo.