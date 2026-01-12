Este ano de 2026 está cheio de oportunidades de vagas para concurseiros. Serão milhares de vagas em concursos com inscrições abertas, já confirmados ou previstos, em nível municipal, estadual ou federal. Mas quem pensa em conquistar a tão sonhada estabilidade em um emprego no serviço público precisa se prepara o quanto antes para enfrentar a concorrência, que deve ser grande.\nDe acordo com o Estratégia Concursos, o orçamento para 2026 prevê mais de 47 mil provimentos para nomeações e novos concursos federais. Foi enviado ao Congresso Federal o Projeto de Lei Orçamentária para 2026, que impacta diretamente na realização de novos concursos federais e nomeações de concursos em andamento, com salários de até R$ 30 mil.\nSegundo o documento, a previsão é que o Poder Judiciário tenha 4.116 provimentos e 2.058 criações; o Poder Legislativo ofereça 296 provimentos; Ministério Público da União e Conselho Nacional do Ministério Público, com 357 provimentos; Defensoria Pública da União, 210 provimentos e 600 criações; e o Poder Executivo ofereça 42.892 provimentos e 38.529 criações.