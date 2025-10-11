Um total de 6.304 famílias em Goiás devem devolver R$ 16.604.904,50 de auxílio emergencial pagos indevidamente durante a pandemia de Covid-19. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), essas pessoas receberam os valores sem atender aos critérios necessários. O não pagamento pode resultar em uma série de prejuízos, como negativação do nome em órgãos de proteção ao crédito.\nAinda conforme o MDS, apenas quem foi notificado deve devolver o dinheiro. As notificações são feitas por mensagem de texto (SMS), e-mail e pelo aplicativo “Notifica”. Além disso, a pessoa também pode consultar o CPF diretamente no sistema Vejae. Ao acessar a página, é necessário logar com nome de usuário e senha. Daí, caso apareça alguma notificação, significa que há uma pendência que precisa ser resolvida.