-Mansão no Aldeia do Vale (1.3383599)\nUma mansão de luxo está à venda no condomínio Aldeia do Vale pelo valor de R$24 milhões. A casa possui 1.1150 metros quadrados de área construída, três andares e seis suítes plenas. Segundo a corretora de imóveis Ludmila Balduino, a construção é nova e será vendida totalmente mobiliada.\n“Não temos tantas opções novas no Aldeia com seis suítes e essa é uma das opções construídas lá. A topografia do terreno permite que a experiência de moradia seja uma experiência muito bacana no sentido de vista, né? Você tem ali toda a área social, a sala, e principalmente a suíte master com uma vista para o verde, então que acaba agregando valor à propriedade”, explica.\nAlém do valor do imóvel, o dono da propriedade também deverá o valor mensal de R$1.800, pelo condomínio do Aldeia do Vale, que conta com quadras de tênis, campos de futebol, quadras de vôlei, futevôlei, basquete, squash, peteca e bocha, além de academia, piscinas, playground e áreas de convivência.