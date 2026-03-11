-Mansão no Aldeia do Vale (1.3383599)\nUma mansão de luxo que está à venda por R$ 24 milhões no condomínio fechado Aldeia do Vale, localizado na região leste de Goiânia, possui três andares, seis suítes plenas, academia, sala de tv e uma piscina com vista para um grande telão de led. Segundo a corretora de imóveis Ludmila Balduino, a construção é nova e será vendida totalmente mobiliada.\nAo POPULAR, a corretora de imóveis Ludmila Balduino informou que o primeiro andar do triplex conta com uma suíte plena onde foi feita uma academia, área gourmet com churrasqueira à carvão, área para estacionar carros superesportivos e uma piscina do lado de fora, com vista para um telão de led.\nNo segundo andar, há uma outra suíte que está sendo usada como escritório, uma sala grande com vista para a piscina e para área verde e uma cozinha.