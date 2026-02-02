O Banco Master, quando ainda se chamava Máxima, fez remessas de US$ 531 bilhões para uma empresa investigada sob a suspeita de lavar dinheiro para a facção criminosa PCC e o grupo terrorista Hezbollah. A cifra equivale a cerca de R$ 2,8 bilhões considerando a cotação atual.\nA Polícia Federal investiga a One World Services (OWS), uma companhia brasileira que oferece venda direta de criptoativos, dispensando intermediários tradicionais como Binance e Mercado Bitcoin. A OWS comprou bitcoins para condenados por lavagem de dinheiro para organizações criminosas usando contas no Master sem entregar a documentação exigida pelo BC à época, segundo relatório da autoridade policial.\nAs transações ocorreram entre dezembro de 2018 e abril de 2021, período em que os serviços cambiais se tornaram relevantes no balanço do então Banco Máxima e que precedeu as mudanças de nome e de estratégia da instituição financeira. Daniel Vorcaro entrou para o Máxima em 2017 e assumiu o controle em 2018, com a aprovação do BC ocorrendo em agosto de 2019.