Uma empresa desconhecida localizada no centro do Rio de Janeiro recebeu ao menos R$ 126,6 milhões do Master, em transações classificadas pelo banco de Daniel Vorcaro como pagamentos por prestação de serviços. O sócio-administrador da Midias Promotora LTDA, Gilson Bahia Vasconcelos, foi beneficiário do auxílio emergencial do governo na pandemia.\nO valor supera, por exemplo, o montante de R$ 80 milhões declarado como pago ao escritório de Viviane Barci, mulher do ministro Alexandre de Moraes.\nBahia Vasconcelos enfrenta processo em que é acusado de estelionato. Ele é apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como um dos líderes de um suposto esquema de fraude contra aposentados e pensionistas do INSS –a maioria idosos.\nSegundo a denúncia, a organização criminosa acessava dados das vítimas por meio de um programa de computador chamado Vanguard. Depois, funcionários de uma equipe de call center ligavam para as vítimas oferecendo cartões de desconto em lojas, mas alegavam que para dar o benefício precisavam de um encontro presencial para fazer a foto do cartão.