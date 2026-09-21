O Hospital Municipal da Mulher e Maternidade Célia Câmara (HMMCC), em Goiânia, está com vagas abertas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.732,50 a R$ 4.500, conforme a função.\nA seleção é realizada pelo Instituto Patris, responsável pela gestão da unidade em parceria com o Sistema Único de Saúde (SUS). Para as vagas de contratação imediata, os interessados devem enviar o currículo até o dia 25 de setembro para o e-mail recrutamento.hmmcc@institutopatris.org.br. No assunto da mensagem, é necessário informar o nome da vaga de interesse.\nEntre as oportunidades estão vagas para enfermeiro do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (NUVEH), enfermeiro do Núcleo Interno de Segurança do Paciente (NISP), técnico de enfermagem com experiência em hemodiálise, auxiliar de cozinha, assistente de qualidade e assistente de RH/DP.