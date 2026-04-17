O Hospital Municipal da Mulher e Maternidade Célia Câmara (HMMCC), localizado no Bairro Vera Cruz, em Goiânia, está com inscrições abertas para processo seletivo destinado à contratação imediata e formação de cadastro de reserva. As oportunidades abrangem funções nos níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1,6 mil a R$ 10 mil. Há também reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD).\nOs interessados podem se inscrever até o dia 30 de abril, exclusivamente pelo site do Instituto Patris. Não há cobrança de taxa de inscrição para participar da seleção.\nVeja detalhes e o cronograma do concurso da Prefeitura de Senador Canedo com 1,5 mil vagas e salários de até R$ 9,9 mil\nPrefeitura de Senador Canedo abre inscrições para concurso com 1,5 mil vagas e salários de até R$ 9,9 mil