O Hospital e Maternidade Dona Iris (Hmdi), localizalizado na Vila Redenção em Goiânia, anunciou a abertura de um novo processo seletivo. Ao todo, são oferecidas 20 vagas para contratação imediata, além da formação de cadastro de reserva.\nAs oportunidades são para profissionais de diferentes níveis de formação, com salários que variam entre R$ 1.868,63 e R$ 5.200,00, a depender do cargo ocupado. Além da remuneração base, os contratados terão direito a alimentação no local e vale-transporte.\nMaternidade Dona Iris faz mutirão para vacinação de grávidas\nMaternidade de Goiânia abre vagas com salário de quase R$ 5 mil para diversas áreas; veja como se inscrever\nJustiça volta a bloquear recursos da Saúde de Goiânia para repasse de R$ 11,7 milhões à Fundahc\nComo se candidatar\nO HMDI está recebendo as candidaturas de forma digital, os interessados devem encaminhar o currículo atualizado para o e-mail de recrutamento da unidade: recrutamento.hmdi@institutopatris.org.br