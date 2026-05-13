-POP_MaverickLOUZ_130526 (1.3409397)\nO touro Maverick da LOUZ, da raça Nelore Mocho, é considerado o melhor exemplar da raça na atualidade. O animal de 32 meses acumula um histórico promissor de conquistas em exposições agropecuárias.\nO animal, que pertence ao grupo Flamboyant Agropecuária, tem chamado a atenção da pecuária zebuína mundial, tem despertado forte interesse de centrais de reprodução. Inclusive quem for a Pecuária de Goiânia, que acontecerá de 14 a 24 de maio de 2026, vai poder conhecer o Maverick no pavilhão 17 da exposição.\nNo início do mês de maio, Maverick conquistou o título de Grande Campeão Nelore Mocho da 91ª ExpoZebu, realizada pela Associação Brasileira de Criadores de Zebu, em Uberaba (MG). O touro que pesa 1,13 tonelada conta com temperamento manso e uma carcaça totalmente moderna, ou seja, é um animal com o padrão atual de alta eficiência para a evolução da raça.