-POP_MaverickLOUZ_130526 (1.3409397)\nO touro Maverick da LOUZ, campeão em várias exposições e que estará na Pecuária de Goiânia, segue uma rotina extremamente rigorosa. Pesando mais de uma tonelada, o bovino come três refeições balanceadas por dia. O animal também recebe banhos diários, faz caminhadas e passa por sessões de escovação. Além de saúde, os cuidados buscam gerar condicionamento físico e excelência estética para as competições.\nCom menos de 3 anos de idade e um temperamento classificado como manso, o Maverick da LOUZ fica em baias equipadas com câmeras de monitoramento. Além disso, a fazenda onde o animal vive, que pertence ao grupo Flamboyant Agropecuária, conta com equipes de segurança 24 horas por dia.\nRecentemente, Maverick conquistou o título de Grande Campeão Nelore Mocho da 91ª ExpoZebu, realizada pela Associação Brasileira de Criadores de Zebu, em Uberaba (MG). "A premiação representa a dedicação que atravessa gerações, unindo investimento em genética, excelência e paixão pelo que fazemos. O prêmio reafirma a missão de fortalecer a pecuária nacional com o pioneirismo de quem abriu caminhos e continua liderando com inovação e responsabilidade", expressou o perfil do grupo nas redes sociais (veja os títulos do bovino ao final do texto).