Quem ainda não fez a sua aposta para concurso 3.010 da Mega 30 anos, poderá fazê-la até as 22h deste sábado (23) nas lotéricas e pela internet, no portal Loterias Caixa.\nO apostador tem ainda a opção de fazer seu jogo pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS, e pelo Internet Banking Caixa.\nMega-Sena 30 anos: grupo usa IA em bolão de R$ 232 mil para tentar prêmio de R$ 300 milhões\nMega-Sena: duas apostas de Goiás acertam a quina e levam mais de R$ 119 mil\nMega-Sena: grupo de Goiás registra bolão de R$ 232 mil para tentar prêmio de R$ 300 milhões\nSorteio\nAs seis dezenas serão sorteadas no domingo (24), a partir das 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.O prêmio está estimado em R$ 300 milhões e não acumula.\nCaso não haja ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, ele será dividido entre os acertadores das cinco dezenas e assim por diante, conforme as regras da modalidade.