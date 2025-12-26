A 17ª edição da Mega da Virada prevê o pagamento de R$ 1 bilhão. Sem correção pela inflação, o prêmio, segundo a Caixa Econômica Federal, é o maior da história. O sorteio da loteria especial ocorre nesta quarta-feira (31), às 21h. As apostas podem ser feitas até às 20h do mesmo dia e o sorteio será a partir das 22h.\nNão existindo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números e assim por diante. De acordo com a Caixa, caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o dinheiro na caderneta de poupança, receberá R$ 6,7 milhões no primeiro mês.\n300 imóveis, 15 helicópteros e 190 Ferraris: o que dá para comprar com R$ 1 bilhão da Mega da Virada\nMega da Virada com prêmio de R$ 1 bilhão: veja datas e horários para apostar\nCom o rendimento do primeiro mês, seria possível comprar 106 carros Renault Kwid 1.0 Zen, o popular mais barato do país, que custa R$ 62.858 na Tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).