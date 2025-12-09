Aguardado o ano todo pelos apostadores de plantão, o sorteio da Mega da Virada, que será realizado às 22h do dia 31 de dezembro, trará novidades. A principal mudança é a ampliação do prazo para fazer a 'fezinha', cuja estimativa de prêmio é de R$ 850 milhões. Neste ano, as apostas poderão ser registradas até às 20h.\nSegundo a Caixa, a mudança busca aprimorar a experiência dos apostadores, oferecendo mais comodidade e melhor organização. As apostas exclusivas para a Mega da Virada começam no dia 21 de dezembro. Contudo, as vendas paralelas para o concurso especial nº 2955 acontecem desde o dia 1º de novembro.\nCom o valor da aposta simples ajustado para R$ 6, outra novidade é a redistribuição dos prêmios, que passam a obedecer a um novo modelo de rateio: 90% para a faixa 1 (sena), 5% para a faixa 2 (quina) e 5% para a faixa 3 (quadra).