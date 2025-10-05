A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (4) o concurso 2923 da Mega-Sena. Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio principal, de R$ 12.708.997,90, acumulou e pode chegar a R$ 20 milhões, segundo o banco. O próximo sorteio será realizado na terça-feira (7).\nOs números sorteados foram: 39 - 56 - 55 - 32 - 18 - 27.\nO sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela RedeTV! e pelos canais da emissora e da Caixa no YouTube e Facebook.\n+Milionária: Aposta simples de Goiás leva mais de R$ 130 mil\nNota Fiscal Goiana: Veja ganhadores de prêmios que somam R$ 1,2 milhão\nO valor da aposta simples na Mega-Sena foi reajustado para R$ 6. O jogo pode ser feito até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.