O grupo de amigos de Itumbiara, região sul do estado, que já investiu cerca de R$ 13 milhões em jogos de loterias e já faturou cerca de R$ 8 milhões em prêmios, aposta alto no aniversário de 30 anos da Mega-Sena. Segundo o empresário e policial militar, Glaciel de Souza Andrade, que está à frente de um bolão de R$ 232 mil, a estratégia agora é utilizar algoritmos de IA para identificar padrões de sorte.\nAo POPULAR, o empresário explicou que, para realizar o jogo, abandonou o campo da intuição para se basear em dados precisos e no monitoramento constante de tendências.\nUsamos inteligência artificial para ver as dezenas mais quentes, ou seja, as que mais saem e as que estão demorando mais a sair. A ideia de como fazer os jogos parte de mim e da minha esposa, mas somos assessorados também por alguns matemáticos que nos ajudam a acompanhar os resultados da Mega-Sena há anos e ver os padrões que mais têm se repetido”.