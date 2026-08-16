A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste domingo (16) o concurso 3045 da Mega-Sena, cujo prêmio principal era de R$ 38 milhões. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números e o valor pode chegar a R$ 45 milhões no sorteio de terça (18).\nOs números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 23 - 29 - 33 - 42 - 43 - 57.\nHouve 22 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 89.393,18. Outras 2.912 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 1.113,23.\nA aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6. Para os sorteios às terças e quintas-feiras ela pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.