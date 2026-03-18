Município terá de reservar 20% das vagas para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas (Divulgação/Prefeitura de Catalão)\nA cidade de Catalão, na região sudeste de Goiás, amanheceu com um novo milionário nesta terça-feira (17). Uma única aposta feita no município acertou as seis dezenas do concurso da Mega-Sena e levou o prêmio principal, acumulado em exatos R$ 34.021.847,12. O registro foi feito em uma lotérica da região central da cidade. Até o momento, o ganhador não se apresentou para retirar a bolada, que deve ser resgatada em uma agência da Caixa.\nOs números sorteados foram: 06 - 08 - 21 - 32 - 41 - 60.\nO sorteio do concurso 2985 foi realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF), em São Paulo. Outras duas apostas do Ceará e do Paraná também faturaram o prêmio máximo.\nMega-Sena: apostas de Goiás acertam a quina e ganham quase R$ 200 mil