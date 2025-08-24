Prêmios da Mega-Sena (Reprodução/Agência Brasil/Tânia Rêgo)\nUma aposta simples da Mega-Sena acertou cinco números e ganhou R$ 50.671,85 em Goiânia. Conforme a Caixa Econômica Federal, o jogo foi feito de forma presencial na Lotérica L&R no setor Bueno.\nVeja os números sorteados: 04 – 17 – 18 – 26 – 43 – 52.\nO sorteio foi realizado neste sábado (23) no Espaço da Sorte em São Paulo (SP). Segundo a Caixa, tiveram mais 38 apostas de cinco acertos ganhadoras pelo Brasil, fora o sortudo de Goiânia.\nNeste concurso, 2905, não houve ganhadores de seis acertos, sendo assim o prêmio acumulou para R$ 28.071.338,07 para o próximo concurso que deve acontecer na próxima terça-feira (26).\nCom quatro acertos tiveram 3.318 apostas ganhadoras pelo país, sendo que cada uma levou o valor de R$ 981,75.\nReajuste\nDesde o dia 9 de julho, a Caixa reajustou os preços das apostas de cinco modalidades de loteria: Mega-Sena, Loteca, Dupla Sena, Quina, Lotofácil e Super Sete. O aumento foi entre R$ 0,50 e R$ 1 em relação aos antigos valores.