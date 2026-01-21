Um apostador de Goiânia foi premiado no concurso da Mega-Sena sorteado na noite desta terça-feira (20), ao acertar cinco das seis dezenas e faturar R$ 121.332,24 no concurso 2962 das Loterias Caixa. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).\nDe acordo com a Caixa Econômica Federal, a aposta vencedora em Goiás foi registrada por meio dos canais eletrônicos, em modalidade simples, sem participação em bolão. O ganhador acertou a quina, enquanto ninguém conseguiu cravar os seis números sorteados.\nAs dezenas sorteadas foram: 06 – 29 – 33 – 38 – 53 – 56.\nNo total, 72 apostas em todo o país acertaram cinco números e receberam R$ 30.333,06 cada. Já a quadra teve 3.954 ganhadores, com prêmio individual de R$ 910,46.\nComo não houve ganhador na faixa principal, o prêmio da Mega-Sena acumulou e a estimativa para o próximo concurso, que será realizado nesta quinta-feira (22), é de R$ 55 milhões.