Uma aposta de Pires do Rio, no sudeste goiano, acertou cinco números da Mega-Sena e ganhou o valor de R$ 103.128,37. Segundo a Caixa, o jogo foi feito em canal eletrônico e na modalidade simples, ou seja, sem ser bolão. O sorteio ocorreu na noite desse sábado (7), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).\nOs números sorteados foram: 22 - 32 - 37 - 41 - 42 - 59\nNo total, 22 apostadores fizeram cinco acertos e ganharam a mesma quantia. Outros 2.828 bilhetes acertaram quatro números e levaram o valor de R$ 1.322,42. Alguns foram registrados em municípios goianos, como Anápolis, Caldas Novas, Itaberaí e Novo Gama, além da capital. Além disso, não houve ganhadores com seis acertos.\nO próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira (10). Conforme a Caixa, o prêmio do novo concurso está estimado em R$ 47 milhões.