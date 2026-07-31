Uma aposta de Goiás acertou cinco números na Mega-Sena e ganhou o valor de R$ 129.467,92. Segundo informações da Caixa, o jogo simples foi feito em Rio Verde, no sudoeste do estado. O sorteio ocorreu nesta quinta-feira (30), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).\nOs números sorteados foram: 30 - 35 - 38 - 39 - 46 - 50.\nVários outros jogos em Goiás acertaram quatro números e, com isso, ganharam valores menores, entre R$ 1,7 mil e R$ 10,2 mil. As apostas foram feitas nas cidades de Goiânia, Aparecida, Caldas Novas, Formosa, Hidrolina, Itumbiara, Jataí e Mineiros, entre outras.\nAinda segundo a Caixa, nenhuma aposta no Brasil acertou as seis dezenas. O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no domingo (2), cujo prêmio estimado é de R$ 100 milhões.\nMega-Sena: três apostas de Goiânia acertam a quina e levam juntas quase R$ 240 mil