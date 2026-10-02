Seis apostas, sendo cinco simples e um bolão, acertaram cinco dezenas da Mega-Sena e cada uma deve receber R$ 49.503,22, totalizando R$ 297.019,32. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e a estimativa para o próximo sorteio é de R$ 82 milhões. Confira as dezenas sorteadas:\nNúmeros sorteados: 08 - 10 - 30 - 38 - 50 - 53\nAs apostas ganhadoras foram registradas nas cidades de Águas Lindas de Goiás, Catalão, Cristalina, Goiânia (duas apostas) e Petrolina de Goiás. A partir da data do sorteio, os apostadores têm até 90 dias corridos para solicitar a retirada do prêmio.\nLotofácil: aposta de Goiás crava os 15 números e leva mais de R$ 500 mil\nCaixa retoma parte do atendimento nas agências após decisão do TST\nComo sacar um prêmio da loteria\nValores de até R$ 2.428,80 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Valores acima de R$ 2.428,80 são pagos exclusivamente nas agências da Caixa, sendo necessária a apresentação de comprovante de identidade original com CPF e volante original da aposta premiada.