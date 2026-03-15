Seis apostas de Goiás acertaram cinco números na Mega-Sena e levaram juntas quase R$ 200 mil. O sorteio do concurso 2984 foi realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF) no último sábado (14), em São Paulo. Segundo a Caixa, os premiados são de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Minaçu, Goiânia, Piracanjuba e Sanclerlândia, e devem levar R$ R$33.007,73 cada.\nNúmeros sorteados: 06 - 11 - 15 - 28 - 42 - 60\nComo ninguém acertou o prêmio principal, o valor acumulou e a estimativa para o próximo concurso é de quase R$ 95 milhões. De acordo com a lista da Caixa, outras 93 apostas acertaram cinco números e 5.668 conseguiram acertar quatro dezenas, com o prêmio de R$ 892,72 cada.\nMega-Sena: duas apostas de Goiás acertam a quina e levam mais de R$ 270 mil\nLotofácil: Aposta de Goiânia acerta 15 dezenas e leva prêmio de quase R$ 1 milhão