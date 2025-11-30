Onze apostas feitas em Goiás acertaram cinco números no sorteio da Mega-Sena, realizado neste sábado (29). As apostas, todas feitas na modalidade simples, foram registradas nas cidades de Anápolis, Goiânia, Ipameri, Porangatu, Posse, Quirinópolis, Rio Verde e Santa Helena de Goiás.\nConfira os números sorteados: 02 - 01 - 33 - 07 - 03 - 27\nAo todo, no Brasil, 202 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 9.853,14. Outras 10.041 apostas acertaram quatro dezenas e levaram R$ 326,73 cada. Em Goiás, além das cinco apostas que acertaram a quina, 315 acertaram quatro números na Mega-Sena.\nO próximo sorteio da Mega será na terça-feira (02), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.\nLotofácil: aposta de Goiás ganha mais de R$ 770 mil\nNota Goiana: Moradora de Goiânia leva prêmio de R$ 50 mil; veja lista de premiados