Quatro apostas feitas em Goiás acertaram cinco números no sorteio da Mega-Sena, realizado neste sábado (24). As apostas, todas feitas na modalidade simples, foram registradas em Goiânia e juntas vão levar R$ 114.090,55.
Confira os números sorteados: 03 - 09 - 15 - 17 - 30 - 60
Ao todo, no Brasil, 121 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 22.818,11. Outras 7.163 apostas acertaram quatro dezenas e levaram R$ 635,36 cada. Em Goiás, além das cinco apostas que acertaram a quina, 237 acertaram quatro números na Mega-Sena.
O próximo sorteio da Mega será na terça-feira (27), com prêmio estimado em R$ 92 milhões.