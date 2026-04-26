Três apostas feitas em Goiás acertaram cinco números na Mega-Sena e, juntas, vão receber mais de R$ 320 mil. Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), os bilhetes vencedores foram registrados em Goiânia, Cidade Ocidental e Pilar de Goiás. O sorteio ocorreu na noite deste sábado (25).\nVeja os números sorteados: 22 - 23 - 36 - 40 - 52 - 60\nDuas das apostas foram simples, sendo uma delas com seis números e outra com sete. A primeira modalidade rendeu R$ 64,6 mil e a última R$ 129,2 mil. A terceira aposta, feita com sete números, foi um bolão com 10 pessoas. No total, o prêmio é de R$ 129,2 mil; dividido, cada integrante receberá cerca de R$ 12,9 mil.\nO prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 115 milhões, já que ninguém acertou as seis dezenas. O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira (28).