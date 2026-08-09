Oito apostas feitas em Goiás acertaram cinco das seis dezenas sorteadas no concurso da Mega-Sena e, juntas, vão receber mais de R$ 250 mil. De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), cinco foram registradas na modalidade simples e três na modalidade bolão. O sorteio foi realizado na manhã deste domingo (9).\nVeja os números sorteados: 02 - 05 - 10 - 35 - 40 - 53\nEntre as apostas, seis vão ganhar R$ 22,9 mil por terem apostado 6 números. Uma apostou 7 números e vai levar R$ 45,8 mil, e a outra apostou 8 números e vai levar R$ 68,7 mil. Esses dois últimos foram feitos em formato de bolão. O valor total soma R$ 252 mil.\nSorteios da Mega-Sena e outras loterias passam a ser aos domingos; veja horário\nCaixa encerra sorteios da Mega-Sena e de outras loterias aos sábados; veja novo horário\nEntenda quem pode ter isenção de impostos para comprar carros após decisão do STF