Duas apostas feitas em Jataí acertaram cinco números no sorteio da Mega-Sena, realizado neste sábado (18). Ambas as apostas, na modalidade simples, foram registradas nos canais eletrônicos das Loterias Caixa e juntas vão levar R$ 110.512,80.\nConfira os números sorteados: 15 - 18 - 28 - 31 - 52 - 58\nAo todo, no Brasil, 48 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 55.256,40. Outras 3.695 apostas acertaram quatro dezenas e levaram R$ 1.183,20 cada. O próximo sorteio da Mega será na terça-feira (21), com prêmio estimado em R$ 70 milhões.\nComo receber o prêmio\nDe acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), os prêmios superiores a R$ 2 mil só podem ser recebidos em suas agências bancárias, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.\nJá os valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir da respectiva apresentação em agência da Caixa. Outros valores podem ser recebidos em qualquer lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.