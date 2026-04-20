As duas apostas goianas que acertaram a quina e levaram pouco mais de R$ 110 mil na Mega-Sena foram feitas pela internet, segundo informações da Caixa Econômica Federal. Ambas as apostas premiadas foram registradas na cidade de Jataí, no sudoeste goiano.\nOs sortudos de Jataí acertaram cinco dos seis números que foram sorteados no último sábado (18). O prêmio principal acumulou. Com isso, o próximo concurso, marcado para esta terça-feira (21), deve pagar R$ 70 milhões.\nAo todo, no Brasil, 48 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 55.256,40. Outras 3.695 apostas acertaram quatro dezenas e levaram R$ 1.183,20 cada. Em Goiás, 122 apostas acertaram quatro números na Mega-Sena.\nApostas online\nÉ possível fazer os jogos das Loterias Caixa pela internet, sem precisar enfrentar fila ou preencher a caneta os números escolhidos para a aposta. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode apostar por meio dos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima é de R$ 30 e a máxima de R$ 500.