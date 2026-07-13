As duas apostas feitas em Goiás que levaram juntas pouco mais de R$ 84 mil, no concurso da Mega-Sena, realizado no último sábado (11), foram registradas nas cidades de Aparecida de Goiânia e Goianira, ambas na Região Metropolitana da capital. Cada uma das apostas ganhou R$ 42.373,42.\nDe acordo com a Caixa Econômica Federal, a aposta de Aparecida de Goiânia foi registrada na Loteria Volante de Ouro. Enquanto, a aposta de Goianira foi registrada na Casa Lotérica Cartão de Ouro.\nOs números sorteados foram: 06 - 11 - 25 - 45 - 48 - 58\nAo todo, no Brasil, 41 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 42.373,42. Outras 117 apostas foram premiadas em Goiás por acertarem quatro dezenas e ganharam R$ 960 com exceção de uma aposta de São Luís de Montes Belos que fez um jogo com 7 números e ao acertar quatro dezenas foi premiada com R$ 2.880.