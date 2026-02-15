Uma aposta de Goiânia acertou cinco números no sorteio da Mega-Sena, realizado neste sábado (14). A aposta, na modalidade bolão, com 7 cotas foi registrada na Loterias Nippon, no Jardim América, e vai receber R$ 87.724,00.\nConfira os números sorteados: 16 - 24 - 46 - 45 - 27 - 31\nAo todo, no Brasil, 63 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 43.862,01. Outras 4.259 apostas acertaram quatro dezenas e levaram R$ 1.069,47 cada. Em Goiás, 137 apostas acertaram quatro números na Mega-Sena.\nO próximo sorteio da Mega será na terça-feira (17), com prêmio estimado em R$ 72 milhões.\nComo receber o prêmio\nDe acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), os prêmios superiores a R$ 2 mil só podem ser recebidos em suas agências bancárias, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.