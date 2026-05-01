Uma aposta feita em Goiás, na cidade de Goiandira, na região Sudeste do estado, levou R$ 34 mil no sorteio da Mega-Sena que teve um prêmio de quase R$ 130 milhões. A aposta foi feita na unidade lotérica GP Brasil, na modalidade bolão, com cinco acertos e seis números apostados.\nVeja os números sorteados: 04 – 27 – 51 – 52 – 54 – 58\nO prêmio total foi de R$127.017.606,25 e o sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na capital do estado de São Paulo (SP). O sortudo que levou o maior valor é de Curitiba, no Paraná.\nConforme o site da Caixa Econômica Federal, o próximo sorteio está previsto para este sábado (2), com estimavitava de prêmio de R$ 3,5 milhões.\nMega-Sena: bolão de R$ 200 mil não acerta nenhum número e fica sem prêmio: 'Continuaremos tentando'\nMega-Sena: bolão de mais de R$ 200 mil em Itumbiara tenta levar prêmio de R$ 115 milhões