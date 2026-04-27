-VÍDEO: Bolão de Itumbiara (1.3403187)\nUm bolão entre apostadores de Itumbiara, no sul de Goiás, já movimentou um investimento total de R$ 232.560 para o sorteio da Mega-Sena, que acontece nesta terça-feira (28). O grupo, que reúne 100 participantes, tenta faturar o prêmio estimado em R$ 115 milhões, e é liderado pelo sargento Glaciel Andrade, que coordena a organização das apostas.\nSegundo ele, em entrevista ao POPULAR, o valor elevado do bolão se explica pela escolha estratégica do jogo.\nChegamos ao valor de 232.560,00, pois é o valor da cartela de 20 números pela Caixa Econômica. Estes são os valores dos jogos da Caixa Econômica e estamos fazendo um jogo de 20 números, que é a maior aposta da Mega-Sena”, afirma.\nMega-Sena: apostas de Goiás acertam cinco números e levam juntas mais de R$ 320 mil