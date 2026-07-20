O bolão de Goiás que faturou mais de R$ 118 mil na Mega-Sena será dividido em 14 cotas. Segundo a Caixa, a aposta foi realizada em Castelândia, no sudoeste do estado, e acertou cinco dezenas. Caso o prêmio seja dividido igualmente entre todos os participantes, cada um receberá cerca de R$ 8,4 mil.\nO sorteio foi realizado no último sábado (18), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Como não houve ganhadores com seis acertos, o valor acumulou e a estimativa para o próximo sorteio, na terça-feira (21), é de R$ 42 milhões.\nAs dezenas sorteadas foram: 18 - 21 - 23 - 43 - 55 - 58.\nMega-Sena: bolão de Goiás acerta cinco números e leva mais de R$ 118 mil\nSorteios da Mega-Sena e outras loterias passam a ser aos domingos; veja horário\nMega-Sena: apostas que levaram juntas R$ 84 mil foram registradas em Aparecida de Goiânia e Goianira