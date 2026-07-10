-VÍDEO: Mega-sena; apostas simples (1.3431370)\nAntes de tudo, o que chamou a atenção dos funcionários da Alternativa Loterias I não foi apenas o fato de duas apostas terem sido premiadas no mesmo sorteio da Mega-Sena. Eles também descobriram somente após a divulgação do resultado que os dois jogos vencedores eram apostas simples, registradas por pessoas diferentes. Cada uma delas faturou R$ 45.413,55 ao acertar cinco dezenas no concurso realizado no último sábado (4).\nA informação foi confirmada pelo funcionário da lotérica, Willian Silva. Segundo ele, a equipe não sabia que os bilhetes premiados haviam sido registrados no local até a repercussão do sorteio.\nNós não sabíamos. Inclusive, ficamos muito felizes por ter sido aqui na nossa lotérica”, contou.\nAs duas apostas foram feitas na Alternativa Loterias I, localizada no Setor Urias Magalhães, na região norte de Goiânia. As outras apostas que acertaram cinco dezenas foram registradas em Formosa e em outra lotérica da capital.