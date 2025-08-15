Números sorteados foram: 13 - 19 - 25 - 29 - 31 - 43 (Marcello Casal Jr./Agência Brasil)\nDuas apostas em Goiânia levaram juntas um total de R$ 118.283,92 no sorteio da Mega-Sena. Segundo a Caixa Econômica Federal, os jogos foram realizados presencialmente, por meio de apostas simples com só uma cota. Cada sortudo foi premiado individualmente com uma quantia de R$ 59.141,96 no concurso 2901.\nConfira os números sorteados: 02-20-28-38-44-47.\nO sorteio foi realizado nesta quinta-feira (14). Ao todo, 38 apostas em todo o Brasil foram sorteadas com o prêmio de R$ 59.141,96, contando com as duas premiações de Goiás.\nJá com quatro acertos, houve 3.111 apostas premiadas nacionalmente, e só em Goiás foram 109 apostas ganhadoras, levando premiação total de R$ 1.190,77, variando até R$ 7.144,62.\nNeste concurso, não houve ganhadores para a maior premiação, com seis acertos. Desta forma, o prêmio acumulou para R$ 55 milhões e será sorteado no próximo concurso que ocorre neste sábado (16).