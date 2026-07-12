Duas apostas feitas em Goiás, nas cidades de Aparecida de Goiânia e Goianira, acertaram cinco números no sorteio da Mega-Sena, realizado neste sábado (11). Ambas as apostas, na modalidade simples, vão levar juntas R$ 84.746,84.\nConfira os números sorteados: 06 - 11 - 25 - 45 - 48 - 58\nAo todo, no Brasil, 41 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 42.373,42. Outras 2.983 apostas acertaram quatro dezenas e levaram R$ 960 cada. O próximo sorteio da Mega será na terça-feira (14), com prêmio estimado em R$ 25 milhões.\nComo receber o prêmio\nDe acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), os prêmios superiores a R$ 2 mil só podem ser recebidos em suas agências bancárias, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.\nJá os valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir da respectiva apresentação em agência da Caixa. Outros valores podem ser recebidos em qualquer lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.