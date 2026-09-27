Duas apostas de Goiás acertaram cinco números na Mega-Sena e ganharam, cada uma, R$ 73.111,35. Juntas, as apostas somam R$ 146.222,70. Segundo informações da Caixa, um dos jogos foi feito em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), e o outro, em São Luís de Montes Belos, no oeste goiano. O sorteio ocorreu neste domingo (27), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).\nOs números sorteados foram: 05 - 35 - 36 - 41 - 43 - 48.\nVários outros jogos em Goiás acertaram quatro números e, com isso, ganharam valores menores, na faixa de R$ 1,3 mil. As apostas foram feitas nas cidades de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cachoeira Alta, Davinópolis, Goiânia, Ipameri, Jataí, Morrinhos, Padre Bernardo, Rialma, São Simão e Trindade, entre outras.\nAinda segundo a Caixa, nenhuma aposta no Brasil acertou as seis dezenas. O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira (29), com prêmio estimado em R$ 52 milhões.