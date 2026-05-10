Duas apostas feitas em Goiás, nas cidades de Cristalina e Goiânia, acertaram cinco números no sorteio da Mega-Sena, realizado neste sábado (9). Ambas as apostas, na modalidade simples, vão levar juntas R$ 119.603,50.\nConfira os números sorteados: 25 - 42 - 45 - 48 - 50 - 60\nO ganhador de Cristalina registrou o jogo na Lotérica da Praça. Enquanto a aposta de Goiânia foi registrada na Loteria do Parque.\nAo todo, no Brasil, 39 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 59.801,78. Outras 2.904 apostas acertaram quatro dezenas e levaram R$ 1.323,82 cada. O próximo sorteio da Mega será na terça-feira (21), com prêmio estimado em R$ 52 milhões.\nComo receber o prêmio\nDe acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), os prêmios superiores a R$ 2 mil só podem ser recebidos em suas agências bancárias, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.