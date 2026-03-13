Duas apostas feitas em Goiás acertaram cinco números no sorteio da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (12). As apostas, sendo uma na modalidade simples e um bolão, foram registradas nas cidades de Goiânia e Palmeiras de Goiás e juntas vão levar R$ 272.392,54.\nConfira os números sorteados: 03 - 15 - 30 - 32 - 40 - 52\nO ganhador com apostas simples é de Palmeiras de Goiás. O bolão foi feito em Goiânia com cinco cotas.\nAo todo, no Brasil, 35 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 68.098,14. Outras 2.957 apostas acertaram quatro dezenas e levaram R$ 1.328,62 cada. Em Goiás, além das duas apostas que acertaram a quina, 88 acertaram quatro números na Mega-Sena.\nO próximo sorteio da Mega será neste sábado (14), com prêmio estimado em R$ 75 milhões.\nComo receber o prêmio\nDe acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), os prêmios superiores a R$ 2 mil só podem ser recebidos em suas agências bancárias, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.