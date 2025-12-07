Dois sortudos goianos, um de Anápolis, região central do estado, e outro de Mineiros, no sudoeste goiano, acertaram cinco dezenas na Mega-Sena com apostas simples e presenciais, e levam juntos, quase R$ 90 mil. Cada um deve receber um prêmio total de R$ 43.778,52 por acertar a quina. O montante é composto pelos R$ 42.694,24 referentes à quina, acrescidos dos R$ 1.084,28 referentes à quadra, uma vez que o acerto da quina garante automaticamente o prêmio da quadra.\nOs números sorteados foram: 06 – 24 – 37 – 52 – 53 – 58.\nLotofácil: Duas apostas de Goiás levam juntas quase R$ 1 milhão ao acertarem todos os números\nAposta em Goiás acerta 15 dezenas de Lotofácil avaliada em R$ 5 milhões\nAposta de Goiânia ganha R$ 537 mil na Lotofácil\nNenhuma aposta conseguiu acertar os seis números e o prêmio acumulou mais uma vez. A estimativa para o próximo sorteio, a ser realizado na terça-feira (09), é de R$ 20 milhões. No concurso 2948 a Caixa Loterias arrecadou R$ 45 milhões.