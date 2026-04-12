Duas apostas de Goiás acertaram cinco números na Mega-Sena e levaram juntas o valor de R$ 126.924,15. O sorteio foi realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF) na noite desse sábado (12), em São Paulo (SP). Os bilhetes premiados são de Goiânia e foram registrados presencialmente em unidades lotéricas.\nOs números sorteados foram: 08 - 29 - 42 - 49 - 50 - 58\nUma das apostas premiadas é simples e ganhou R$ 42.308,07. A outra foi feita na modalidade bolão, com 12 cotas, e levou o valor de R$ 84.616,08.\nComo ninguém acertou o prêmio principal, o valor acumulou e a estimativa para o próximo sorteio é de R$ 45 milhões. Segundo a lista da Caixa, no total, 54 apostas fizeram cinco acertos. Outras 2.889 conseguiram acertar quatro números, sendo que cada uma ganhou R$ 1.303,52. Esse foi o Concurso 2995 da Mega-Sena.