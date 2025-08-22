Mega-Sena é sorteada semanalmente às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, a partir das 20h (Rafa Neddermeyer / Agência Brasil)\nDuas apostas simples de Goiás acertaram cinco números da Mega-Sena e levaram juntas o valor de R$ 221.104,40. As cidades onde foram feitas as apostas são Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital e em Morrinhos, no sul goiano. Cada apostador ganhou R$ 110.552,20.\nConfira os números sorteados: 02 – 37 – 38 – 46 – 52 – 55.\nAs duas apostas, de acordo com o site Loterias Caixa, foram feitas de forma presencial em casas lotéricas das cidades. O sorteio foi realizado nesta quinta-feira (21) no Espaço da Sorte em São Paulo – SP.\nConforme o banco, não houve apostas ganhadoras com seis acertos. Neste concurso 2904 da Mega-Sena, outras oito pessoas acertaram cinco números e ganharam R$ 110.552,20. Com quatro acertos, 1.190 apostas levaram R$ 1.531,33 cada.