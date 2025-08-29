Próximo sorteio acontecerá no sábado (30) (Davi Corrêa/Futura Press/Folhapress)\nDuas apostas simples de Goiás acertaram cinco números e levaram juntas quase R$ 100 mil. Os apostadores, segundo a Caixa Econômica Federal, são de Goiânia e Porangatu, no norte goiano. Cada ganhador recebeu R$ 49.173,21, totalizando o valor de R$ 98.346,42.\nVeja os números sorteados: 30 – 33 – 42 – 44 – 52 – 56.\nA aposta de Goiânia foi feita de forma presencial na Loteria Casa da Sorte, no setor Leste Vila Nova. Já a aposta de Porangatu foi realizada por meio de canais eletrônicos. Conforme a Caixa, não houve ganhadores com seis acertos. Outras 18 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 49.173,21.\nDuas apostas simples do Paraná e de São Paulo levaram cada uma o valor de R$ 98.346,42. O sorteio foi realizado nesta quinta-feira (28) no Espaço da Sorte em São Paulo (SP). Com quatro acertos, 1.245 apostas ganharam R$ 1.432,29 cada uma.