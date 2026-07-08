Duas das quatro apostas ganhadoras com cinco números do concurso da Mega-Sena, realizado no último sábado (4), foram feitas na mesma casa lotérica. De acordo com a Caixa Econômica Federal, elas foram registradas na Alternativa Loterias I, localizada no Setor Urias Magalhães, na região norte de Goiânia.\nCada uma das apostas ganhou R$ 45.413,55. As outras apostas vencedoras foram feitas em Formosa, na Lotérica Califórnia, no bairro Jardim Triângulo; e em Goiânia, na Loteria do Parque, no Setor Chácara do Governador.\nOutras 119 apostas foram feitas em Goiás em diversas cidades como: Valparaíso de Goiás, Trindade, Serranópolis, Senador Canedo e Santa Helena de Goiás. A premiação das apostas goianas que acertaram quatro dezenas variou entre R$ 996,85 e R$ 2.990,67.\nSegundo a Caixa, o próximo sorteio da Mega-Sena será realizado nesta quinta-feira (9), com o prêmio estimado em R$ 45 milhões.