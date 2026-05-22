-Mega-Sena de 30 anos (1.3413207)\nO grupo de amigos, que já investiu R$ 13 milhões em loterias em Itumbiara, no sul de Goiás, e ganhou R$ 1,2 milhão, registrou um bolão de R$ 232 mil para tentar o prêmio de R$ 300 milhões (concurso 3010). A premiação faz parte da comemoração de aniversário de 30 anos da Mega-Sena, que não acumula. A coordenação é do sargento da Polícia Militar Glaciel Andrade, que revelou ao POPULAR as estratégias para acertar as dezenas (veja vídeo acima).\nO jogo é pensado com estratégia de repetição para grandes concursos acumulados, sempre pegando números de todas as casas a cada 10 dezenas. Tivemos auxílio da inteligência artificial, além de matemáticos que trabalham com cruzamentos de números e nos auxiliam nas escolhas", contou Andrade.\nO sorteio do concurso especial 3.010 da Mega-Sena 30 anos será realizado no próximo domingo (24). Como o prêmio não acumula — seguindo o modelo da Mega da Virada —, caso ninguém acerte as seis dezenas, o montante será dividido entre os apostadores que marcarem cinco pontos, e assim sucessivamente.