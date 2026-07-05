Quatro apostas feitas em Goiás acertaram cinco números na Mega-Sena e ganharam juntas o valor de R$ 227.067,65. Segundo informações da Caixa, três dos jogos foram realizados em Goiânia e um em Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF). O sorteio foi realizado neste sábado (4), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).\nOs números sorteados foram: 06 - 15 - 16 - 24 - 34 - 47.\nUma das apostas feitas em Goiânia foi um bolão com 11 cotas e levou o maior valor, de R$ 90.827. As outras três foram na modalidade simples e cada uma ganhou R$ 45.413,55.\nVários outros jogos em Goiás acertaram quatro números e, com isso, ganharam valores menores. Além disso, nenhuma aposta no Brasil acertou as seis dezenas. O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira (7), cujo prêmio estimado é de R$ 38 milhões.