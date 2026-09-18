Seis apostas feitas em Goiás acertaram cinco números no concurso da Mega-Sena sorteado na noite desta quinta-feira (17). Juntas, elas vão receber mais de R$ 280 mil. Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), os bilhetes premiados foram registrados em Goiânia, Campos Belos, Israelândia, Nova Crixás, Sanclerlândia e Santo Antônio do Descoberto.\nVeja os números sorteados: 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35\nQuatro apostas, que marcaram seis números, vão receber R$ 31,6 mil cada. Outra aposta, feita com sete números em um bolão de 18 cotas, garantiu um prêmio de R$ 63 mil. Já o bilhete que marcou oito números vai levar quase R$ 95 mil. Com exceção do bolão, todas as apostas foram feitas na modalidade simples.\nO prêmio principal, de quase R$ 102 milhões, saiu para uma aposta de Presidente Venceslau, em São Paulo, que acertou as seis dezenas. Para o próximo sorteio, marcado para domingo (20), a Caixa estima um prêmio de R$ 28 milhões.